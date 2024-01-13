Eskişehir'de polis ekiplerinin şok uygulamasında aranan 27 kişi yakalandı

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı mahallelerde asayiş suçlarına yönelik sabit yol ve hareketli şok uygulamalar yapıldı.

Ekipler, 1140 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan da olduğu aranan 27 kişiyi yakaladı.

Yasal kalış hakkının bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi ile yoklama kaçağı 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ekipler, 282 aracı kontrol ederek, 7 sürücüye toplam 54 bin 207 lira ceza uyguladı, 3 aracı trafikten menetti.

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