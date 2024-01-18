Eskişehir'de "Her Yenidoğana Bir Fidan" protokolü imzalandı Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında "Her Yenidoğana Bir Fidan" protokolünün imzalandığı bildirildi.

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında "Her Yenidoğana Bir Fidan" protokolünün imzalandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesinde doğan her bebek adına devam eden protokolün 2019 yılından bu yana sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, protokol kapsamında daha önce farklı dikim dönemlerinde Turgutlar mevkisine 1750, 15 Temmuz Şehitler Ormanı mevkiine 4 bin, Karapazar mevkiine 5 bin 50, Kanlıpınar mevkiine 5 bin 100 ve Yeniakçayır mevkisine 6 bin 100 fidan olmak üzere bugüne dek toplam 22 bin fidanın dikildiği kaydedildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesinde doğan her bebeğin annesine taburcu olmadan önce bebeği adına düzenlenmiş fidan sertifikasının takdim edildiği kaydedilen açıklamada, "Dikim mevsimi geldiğinde sertifika teslim edilen her bir bebek için 1 fidan dikilmektedir. Üzerinde barkot bulunan sertifika ekrana okutulduğunda, fidanın bulunduğu ormanın konumu görülebilmektedir. 2023 yılı eylül ayında geçerlilik süresi dolan söz konusu protokol, 18 Ocak 2024'te Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ile Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin arasında yeniden imzalanarak yürürlüğe konuldu." ifadeleri kullanıldı.