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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:41
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 10-17 Ocak tarihlerinde Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda 11 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, av tüfeği, pala, 50 fişek ve 6 bıçak ele geçirildi.

        14 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.

        - Aranan 95 kişi yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde aranan kişilere yönelik kontrollerde bulundu. Ekipler, 37'si kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 95 şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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