Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 10-17 Ocak tarihlerinde Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışmalarda 11 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, av tüfeği, pala, 50 fişek ve 6 bıçak ele geçirildi.
14 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.
- Aranan 95 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde aranan kişilere yönelik kontrollerde bulundu. Ekipler, 37'si kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 95 şüpheliyi yakaladı.
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