Eskişehir'de eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Bayrak Sokak'ta faaliyet gösteren bir işletme içinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada M.Ş. silahla, L.A. ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kavgaya karıştıkları belirlenen V.K, H.A, S.H. ve S.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.