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        Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:47
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        Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yakalanan, DEAŞ'ın silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunan, örgütün "Daşisa" listesinde adı geçen ve kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.İ.A.A'nın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Polis tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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