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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:47
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        DEAŞ'ın silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunduğu iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A yakalandığı operasyonda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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