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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılında 1 milyon 264 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 2023 yılında 1 milyon 264 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:45
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılında 1 milyon 264 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 2023 yılında 1 milyon 264 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen sene 2 bin 291 hektar toprak işlemesi yapılmasının yanı sıra 1 milyon 264 bin 780 fidan dikildi.

        Ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, geçen yıl ardıç, karaçam, sarıçam, sedir, meşe, ıhlamur, akçaağaç, dişbudak, ahlat, iğde, kuşburnu, kızılcık gibi 182 farklı türde tıbbi aromatik bitki türlerinden 5 milyon 932 bin fidanın üretildiği duyuruldu.

        Açıklamada, orman köylerinde yaşayan, süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, arıcılık yapmak isteyen ailelere verilen ORKÖY kredilerinden 148 aile ve kooperatife 14 milyon 705 bin lira kredi kullandırıldığı, bu tutardan 2 milyon 941 bin liranın hibe edildiği belirtildi.

        37 kilometre yol yapıldığı ve 48 kilometre sanat yapısı inşa edildiği bilgisi verilen açıklamada, 2024 yılında 4 milyon 500 bin adet fidan üretimi ve 2 adet bal ormanı projesinin planlandığı aktarıldı.

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