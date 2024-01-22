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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:14
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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Bayar (37) çok sayıda bıçak darbesiyle, Yasin T. (36) ise hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yasin T, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Kavgaya karıştıkları belirlenen B.Z. (27), T.Z. (23) ve F.Y. (17) saklandıkları adreste yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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