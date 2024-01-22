Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de cinayet ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de cinayet ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada çok sayıda bıçak darbesiyle Fatih Bayar'ın ölümü, arkadaşı Yasin T'nin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar Burak Z. (27), Tunahan Z. (23) ve F.Y. (17), sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde 22 Ocak gecesi iki grup arasında çıkan kavgada yaralanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Bayar (37) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan Yasin T. (36) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi saklandıkları adreste yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çalınan köpek sahibine teslim edildi
        Eskişehir'de çalınan köpek sahibine teslim edildi
        Eskişehir'de sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
        Eskişehir'de sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Gürcan ve Dönmez, ETO'yu ziyaret etti
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Gürcan ve Dönmez, ETO'yu ziyaret etti
        TEI'nin 3 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi
        TEI'nin 3 Ar-Ge projesi için imza töreni düzenlendi
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı