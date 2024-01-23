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        Eskişehir Valisi Aksoy, basın mensuplarına basın kartlarını dağıttı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere kartlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:29
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        Eskişehir Valisi Aksoy, basın mensuplarına basın kartlarını dağıttı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere kartlarını verdi.

        Valilik'te düzenlenen programda konuşan Vali Aksoy, kartlarını almaya hak kazanan basın mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Aksoy, gazetecilerin her şartta görevini yerine getirerek kamu hizmeti verdiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen de 3'ü sürekli, 9'u ilk kez olmak üzere 12 gazetecinin basın kartı almaya hak kazandığını bildirdi.

        Basın kartının gazetecilere sağladığı haklar ve kolaylıklar hususunda bilgi veren Ülgen, "Basın kartı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen resmi bir kimlik belgesidir." dedi.

        Program, Vali Aksoy ve gazetecilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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