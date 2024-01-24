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        Eskişehir'de aranan 54 kişi yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:06
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        Eskişehir'de aranan 54 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-24 Ocak'ta yaptıkları çalışmalarda 0 ila 5 yıl arası hapis cezası bulunan 52 kişi, ve 5 ila 10 yıl hapis cezası olan bir kişi, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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