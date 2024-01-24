Eskişehir'de aranan 54 kişi yakalandı
Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-24 Ocak'ta yaptıkları çalışmalarda 0 ila 5 yıl arası hapis cezası bulunan 52 kişi, ve 5 ila 10 yıl hapis cezası olan bir kişi, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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