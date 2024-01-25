Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Eskişehir'de, fabrika işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan Güray T. (36) idaresindeki 26 S 0255 plakalı işçileri taşıyan minibüs, 1. Cadde ile 4. Cadde'nin kesiştiği kavşakta ağaca çarptı.

Kazada minibüsteki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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