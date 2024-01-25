Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

        Eskişehir'de, fabrika işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, fabrika işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan Güray T. (36) idaresindeki 26 S 0255 plakalı işçileri taşıyan minibüs, 1. Cadde ile 4. Cadde'nin kesiştiği kavşakta ağaca çarptı.

        Kazada minibüsteki 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de aranan 54 kişi yakalandı
        Eskişehir'de aranan 54 kişi yakalandı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlundan meslek odalarına z...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlundan meslek odalarına z...
        Açıköğretimin 1,5 milyon öğrencisinin kolay öğrenmesi için çaba sarf ediyor...
        Açıköğretimin 1,5 milyon öğrencisinin kolay öğrenmesi için çaba sarf ediyor...
        Nebi Hatipoğlu, depremzede aileyi ziyaret etti
        Nebi Hatipoğlu, depremzede aileyi ziyaret etti
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş