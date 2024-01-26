Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, "Sporun En İyileri Ödülleri"ne katıldı

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un eski başkanlarından Aydın Begiter adına ilki düzenlenen "Sporun En İyileri Ödülleri" törenine katıldı.

Eskişehirspor'un kurucu üyelerinden olan ve 1985-1990 ile 1999-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen 86 yaşındaki Aydın Begiter adına "Sporun En İyileri Ödülleri"nin ilki, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hatipoğlu, Eskişehir'de spora emek veren kulüp başkanları, sporcular, basın mensupları ve sporseverlerle bir araya geldi.

Törende, spor kulüpleri başkanları, yöneticiler, sporculara ödüller verilirken, spor gazetecilerinin plaketlerini Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu takdim etti.

Eskişehir'de sporun aktörleri kadar spor basının da büyük bir değer olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Burada ödül vermekten gurur duyuyorum. Eskişehirspor'un başkanlığı yaptığım dönemde beraber çalıştığımız spor yazarı arkadaşlarımız var. Spor basını özellikle Eskişehirspor ve Eskişehir'in sporu için çok önemlidir. Yöneticiler, basının yazdıkları konuları dikkate alır. Kendileri Eskişehirspor'un emniyet supabıdır. Allah hepsinden razı olsun. Yaptıkları hizmetler için hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gazetecilerin plaketlerini takdim ettikten sonra sahneye bir kez daha çıkan Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un eski başkanlarından Aydın Begiter'e de teşekkür plaketi sundu. Begiter'e spora verdiği emekler için teşekkür eden Hatipoğlu, "Eskişehirspor'un en üst düzeyde futbol oynadığı dönemde başkanlığını ve yöneticiliğini yapmış Aydın ağabeyimize bu organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.