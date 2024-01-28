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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Erdoğan'ın, şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.

        Erdoğan'ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

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