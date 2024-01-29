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        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı yaptı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Görenek, atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) rahatsızlığına ilişkin hazırlanan bir bilimsel kılavuzda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:24
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        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı yaptı
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Görenek, atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) rahatsızlığına ilişkin hazırlanan bir bilimsel kılavuzda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

        Atriyal fibrilasyon hastalığı konusunda dünyanın saygın kardiyoloji dernekleri arasında yer alan Amerikan Kardiyoloji Birliği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin önderliğinde hazırlanan bilimsel bir kılavuz yayımlandı.

        Söz konusu kılavuzda Türkiye'den tek yazar olarak yer alan Prof. Dr. Bülent Görenek, bu alandaki bilgi ve deneyimlerini tüm dünyadaki meslektaşlarına aktardı.

        Ayrıntılı olarak hazırlanan kılavuzda atriyal fibrilasyonun tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik olarak son gelişmeler konunun uzmanlarınca ele alındı. Kılavuz, söz konusu hastalık konusunda hekimlere bir başvuru kaynağı olarak hazırlandı.

        Prof. Dr. Görenek, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, atriyal fibrilasyonun kalbin kulakçıklarından kaynaklanan bir çarpıntı türü olup, uygun tedavi edilmeyen hastalarda beyne giden pıhtıya bağlı inmeye yani felce sebep olabileceğini belirtti.

        Atriyal fibrilasyonlu pek çok hastada pıhtı önleyici ilaçların hayat kurtarıcı olduğunu kaydeden Görenek, "Hastalığın tedavisinde 'ablasyon' dediğimiz yöntemle kalp içinde çarpıntıya neden olan yerleri dondurma işlemi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bazı hastalarda ise çarpıntıyı kontrol altına almak için çeşitli ilaçlardan yararlanılmaktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil tüm dünyadaki hekimlerin yararlanacağı bu kılavuz alanında en güncel bilimsel doküman olarak hekimlere hasta tanı ve tedavinde yol gösterecek." ifadelerini kullandı.

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