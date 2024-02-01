Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat tasarladı Aktif bisiklet kullanıcısı olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Aydın, iki tekerlekli aracın bakım ve temizliğinin tek bir ürünle rahatlıkla yapılmasını sağlayan aparat tasarladı.

Aktif bisiklet kullanıcısı olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Aydın, iki tekerlekli aracın bakım ve temizliğinin tek bir ürünle rahatlıkla yapılmasını sağlayan aparat tasarladı.

Lise öğreniminden itibaren tasarımla ilgilenen 21 yaşındaki Aydın, aktif bisiklet kullanıcısı olarak bisiklet bakımını kolaylaştırmak için ürünü tasarlamaya karar verdi. Aydın, bisiklet bakımı için kullanılan bez ve kimyasal maddeler yerine daha kolay bir temizleme yolu geliştirmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda strafor, fırça ve plastik kullanarak, bisiklette bulunan dişlilerin ve zincirin bakımını tek bir aparat yardımıyla yapmaya imkan sağlayan ürünü geliştiren Aydın, aparata zincir, dişli ve fırça kelimelerinin kısaltmasından oluşan "Zindif" adını verdi.

Tasarladığı prototipi bisiklet sürücülerinin beğenisine sunan Aydın, kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerle de ürününü geliştirmeyi hedefliyor.

"Zindif"in tasarımcısı Furkan Aydın, AA muhabirine, bisiklet bakımını kolaylaştırmak için böyle bir ürün geliştirdiğini söyledi.

Bisiklet kullanımından kaynaklı kir ve yağın temizlenmesinde genellikle çözücüler kullanıldığına değinen Aydın, şöyle konuştu:

"Çözücü kullanmak zorluklara neden oluyor. Bisiklet bakımı yaparken bazen 'daha iyi bir ürün olsa da bunu kolay bir yoldan yapabilsem' diye düşündüm. 'Bakım yaparken elimi bisikletin dişli ve zincir kısmına sürekli sokmadan rahat temizlesem çok daha iyi olur' düşüncesiyle 'zindif'i geliştirme kararı aldım. Aslında tamamen daha etkili, daha rahat bir temizlik olması için bu projeye atıldım ve bisiklet üzerine çalışmak istediğim için böyle bir fırça tasarlamaya girdim."

- Sürücülerin ihtiyacını karşılamayı planlıyor

Aydın, Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) üyesi olduğunu belirterek, birçok kullanıcının bisiklet bakım ürünleri konusunda eksiklik olduğuna dikkati çekti.

Bisiklet bakım ürünlerinin genellikle "kullan-at" niteliğinden olduğuna değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Ucuz ve kalitesiz ürünler olduğu için ben de bunları iyileştirmek istedim. Tasarladığım ürün piyasadakilere göre birçok avantaja sahip. Bisiklet ürünlerine baktığımızda ürünlerin birçoğu ayrı ayrı set olarak satılıyor. Bir fırçayla bisikletin her yerine bakım yapamıyorsunuz. Her kısmı etkili bir şekilde temizleyemediğimiz oluyor. Zindif'te hem zincir hem dişli temizliği mümkün olduğu için kullanılması gereken fırça sayısı az. Piyasadaki ürünlere baktığımızda tutma yerlerinin iyi tasarlanmadığını göreceksinizdir. Daha iyi bir tutma yeri tasarlamaya çalıştım. Tutma yerini tasarlamak ürünüme doğal olarak kullanım kolaylığı da sağladı. Ayrıca fırçanın ucu 90 derece büküldüğü için kullanımı daha kolaylaştı."

Aydın, "Zindif"in patenti için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvuracağını sözlerine ekledi.