Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı

        Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen askeri uçağın neden olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de patlama sesinin nedeninin ses hızını geçen askeri uçak olduğu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen askeri uçağın neden olduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir'de üniversite öğrencisi bisiklet bakımını kolaylaştıran aparat ta...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahall...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahall...
        Eskişehir'de 365 milyon liralık 'tefecilik' operasyonu
        Eskişehir'de 365 milyon liralık 'tefecilik' operasyonu
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförler...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, minibüs şoförler...
        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yakalandı