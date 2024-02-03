Eskişehir'de "tapu verme" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kendisini TOKİ'de görevli olarak tanıtan S.O, arsa çekilişinde arsa almaya hak kazanan 43 vatandaştan "tapu verme" vaadiyle 10'ar bin lira alıp Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yönlendirdi. Müdürlüğe giden vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.