Eskişehir'de polis dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışması yaptı

Banka şubelerine yapılan ziyaretlerde, sürekli telefonla konuşan, panik halinde olduğu görülen ve yüksek miktarda para çekmek/transfer yapmak isteyen vatandaşların uyarılması, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 63 banka şubesi, cami, dernek ve kıraathane gibi mekanlara giderek bilgilendirici afiş astı.

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