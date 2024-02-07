Eskişehir'de üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Seydi U. idaresindeki 42 AVV 89 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin refüjdeki ayağına çarptı.
Sürücü ile yanındaki Orhan Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Seydi U. ve Orhan Y. ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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