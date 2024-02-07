Eskişehir'de üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Seydi U. ve Orhan Y. ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü ile yanındaki Orhan Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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