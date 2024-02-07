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        Eskişehir'de üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:08
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        Eskişehir'de üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Seydi U. idaresindeki 42 AVV 89 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin refüjdeki ayağına çarptı.

        Sürücü ile yanındaki Orhan Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Seydi U. ve Orhan Y. ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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