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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:20
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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Abdurrahman G. (33) idaresindeki 26 RY 597 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Kanber Uygun'a (67) çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Uygun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Abdurrahman G. ise polis ekiplerince Kurtuluş Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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