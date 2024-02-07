Eskişehir'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ersin Ç. yönetimindeki otomobilin durması üzerine arkasında seyreden Recep T. (28) kontrolündeki 26 AHT 727 plakalı motosiklet ile Cihan H. (26) idaresindeki 26 AAD 914 plakalı motosiklet, her iki otomobile çarptı.

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