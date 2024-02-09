Hatipoğlu: "Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak"

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve en önemlisi çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak." ifadesini kullandı.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, göreve seçilmesinin ardından Eskişehir'deki öğrencilerin aylık 50 lira abonman ücreti ödeyerek diledikleri kadar toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini belirtti.

Öğrenciler dışındaki herkesin toplu taşıma için ilk ödedikleri ücretten sonra 2 saat boyunca her türlü kullanımının ücretsiz olacağını kaydeden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Otobüs ya da tramvay geçmeyen cadde, mahalle kalmayacak. Koruma kabini bulunmayan hiçbir durak kalmayacak. Ulaşım kapasitesi 5 yılda 2 katına çıkarılacak. Uzun süreler durakta beklenmeyecek, tıklım tıklım toplu taşıma son bulacak. Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve en önemlisi çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak."