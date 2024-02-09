Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Hatipoğlu: "Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak"

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve en önemlisi çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatipoğlu: "Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve en önemlisi çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak." ifadesini kullandı.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, göreve seçilmesinin ardından Eskişehir'deki öğrencilerin aylık 50 lira abonman ücreti ödeyerek diledikleri kadar toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini belirtti.

        Öğrenciler dışındaki herkesin toplu taşıma için ilk ödedikleri ücretten sonra 2 saat boyunca her türlü kullanımının ücretsiz olacağını kaydeden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Otobüs ya da tramvay geçmeyen cadde, mahalle kalmayacak. Koruma kabini bulunmayan hiçbir durak kalmayacak. Ulaşım kapasitesi 5 yılda 2 katına çıkarılacak. Uzun süreler durakta beklenmeyecek, tıklım tıklım toplu taşıma son bulacak. Hızlı, konforlu, ulaşılabilir ve en önemlisi çok daha ucuz toplu taşıma Eskişehir'e çok yakışacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime

        Benzer Haberler

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Fevzi Çakmak Mahalles...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Fevzi Çakmak Mahalles...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan Geçit Kuşağı Tarı...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan Geçit Kuşağı Tarı...
        Eskişehir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
        DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan...
        DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan...
        Mesai arkadaşını silahla yaralayan zabıtaya 18 yıl hapis istemi
        Mesai arkadaşını silahla yaralayan zabıtaya 18 yıl hapis istemi
        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memurunun yargıla...
        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memurunun yargıla...