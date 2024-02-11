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        Eskişehir'de park halindeki otomobil yandı

        Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:59
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        Eskişehir'de park halindeki otomobil yandı
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        Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta, sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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