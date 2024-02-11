Eskişehir'de park halindeki otomobil yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta, sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

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