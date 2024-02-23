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        Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü projelerini anlattı

        AK Parti'nin Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:15
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        Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü projelerini anlattı
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        AK Parti'nin Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

        Yüzügüllü, kentteki bir davet salonunda düzenlediği basın toplantısında, daha yaşanılabilir, dinamik ve modern bir Tepebaşı için hizmete talip olduklarını söyledi.

        Sivirihisar'da gerçekleştirdikleri projelerle ilçeyi 10 yılda adeta bir "dünya markası" haline getirdiklerini anlatan Yüzügüllü, şöyle devam etti:

        "Bu yolculukta Tepebaşı'mızı sadece Eskişehir'in değil, dünyanın da tanıdığı ve ziyaret etmek istediği bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz, kimilerine hayal gibi gelebilir ancak bunu gerçekleştirebileceğimizi inşallah ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Turizm, uzmanlık alanımız. Tepebaşı, bu alanda parlamak için bütün güzelliklere sahip bir ilçemiz. İnşallah biz de bu yıldızı parlatmak için Tepebaşı'nı yeniden orta ve kısa vadeli projelerimizle turistlerin uğrak noktası haline getireceğiz."

        Yüzügüllü, ilçedeki belde evlerini iyileştireceklerini, kadınlara yönelik daha nitelikli kurslar açacaklarını kaydetti.

        Kadınlardan aldıkları güçle Sivrihisar'da "imkansız" denilen pek çok şeyi başardıklarını vurgulayan Yüzügüllü, "İnşallah kadınlarımızın öncülüğünde, Tepebaşı'nda bunu da gerçekleştireceğiz. Tepebaşı'nda kadınlarımızın yanında olacak, onların üretimde, eğitimde ve sosyal hayatta yer almasını sağlayacak projeleri gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz için de eğitimden kültüre, spordan bilime, festivallerden gezi programlarına uzanan geniş yelpazedeki yenilikçi ve aktif projelerin sözünü veriyorum. Gençlerimize bu çerçevede yeni donatılar ve tesisler yapacağız." dedi.

        - "Yeşil alanları artıracağız"

        Hamid Yüzügüllü, seçildiği takdirde engelli yaşam projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

        İlçedeki yeşil alanların artırılacağını aktaran Yüzügüllü, şu ifadeleri kullandı:

        "Halkımızın daha rahat soluk alabileceği, kaliteli ortamlar oluşturacağız. Eskişehir'imizin parlayan yıldızı Eskişehirspor'umuz başta olmak üzere, tüm amatör kulüplerimize ve her branştaki sporcularımıza tam destek vereceğiz. Çeşitli dallarda Türkiye ve dünya birincileri çıkartmış bir Eskişehir var. Bunlara imkanlar sağlayarak daha da ileriye taşıyacağız. Başkan olarak görev aldığımda sadece yönetici değil, aynı zamanda köprü olacağım. Ankara'dan İstanbul'a, yurt içinden yurt dışına her kapıyı sizler için açacak ve Tepebaşı için her türlü desteği arayacağım."

        Yüzügüllü, ilçede Eskişehirspor ve sanayi müzesi açacaklarını belirtti.

        Kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunacaklarını vurgulayan Yüzügüllü, "Tepebaşı genç, dinamik, canlı ve umut dolu. Görevimiz, bu harika ilçeye ayak uydurmak. Sizlerin de desteğiyle Tepebaşı, dünya çapında tanınan bir marka şehir olacak. Bir ve beraber olarak Sivrihisar'da bugün dünyada marka haline geldik. İnşallah burada, Tepebaşı halkıyla da bir, beraber olacağız ve Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geleceğiz. Bunu daha da ileriye taşıyarak inşallah ileride dünyada bir marka haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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