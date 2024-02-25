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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, Sivrihisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı

        CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:45
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, Sivrihisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı
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        CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışta vatandaşlara hitap eden Ünlüce, Sivrihisar'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

        İlçenin birçok yatırımı hak ettiğini kaydeden Ünlüce, "Bizim burada bir otogarımız bile yok. Buraya bir otogar yapalım mı? Hemen ilk yapacağımız iş otogar olsun. İçinde çok amaçlı salonları da olan, düğün ve mevlitlerinizi de orada gerçekleştireceksiniz. Halk Ekmek'i de Sivrihisar'a getirelim. İnşallah Habil Başkanla halkçı belediyecilik nasıl olur gösterelim." diye konuştu.

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sivrihisar'ı 31 Mart'ta sosyal demokrat, halkçı belediyecilikle tanıştırmak için geldiklerini ifade etti.

        CHP Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci ise "Aynı Neşet babanın söylediği gibi gönülden gönüle giden bir bağımız var. Bugün buraya yarım kalan öykümüzü tamamlamaya geldik. Ben kendimi sizlere emanet ediyorum. Çıkacağım bu yolda en büyük desteği sizlerden istiyorum. Sözümüz var, sevdamız var, düşümüz var. Birlikte kazanacağız, tutun ellerimden." dedi.

        Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

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