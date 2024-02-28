İKAF'24'ün "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı, etkinlikte stant açtı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda "Yetenek her yerde" temasıyla Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (İKAF'24) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda "Yetenek her yerde" temasıyla Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (İKAF'24) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı
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