Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        İKAF'24'ün "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı, etkinlikte stant açtı

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda "Yetenek her yerde" temasıyla Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (İKAF'24) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İKAF'24'ün "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı, etkinlikte stant açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda "Yetenek her yerde" temasıyla Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın (İKAF'24) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması
        Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de İç Anadolu Kariyer Zirvesi'nde konuştu:
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de İç Anadolu Kariyer Zirvesi'nde konuştu:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        Atık plastik şişe kapakları öğrenciler tarafından kutu oyununa dönüştürülüy...
        Atık plastik şişe kapakları öğrenciler tarafından kutu oyununa dönüştürülüy...
        Dedesinin özel köfte tarifiyle işletmeci oldu
        Dedesinin özel köfte tarifiyle işletmeci oldu
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı