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        AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, basınla buluştu

        AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:23
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        AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, basınla buluştu
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        AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bir otelin restoranında düzenlenen toplantıda konuşan Alp, seçim kampanyalarına Yunus Emre'nin "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" sözünden hareketle başladıklarını söyledi.

        Kampanyaları süresince toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Alp, "El ele, her sokakta, her evde, her yerde olmaya çalışıyoruz. Kampanyamız şu anda çok güzel gidiyor. Gördüğümüz ilgi, alaka, samimiyet çok üst seviyede. İnşallah, Odunpazarı'nın 85 mahallesi ve 440 bin nüfusuyla bu birlik, beraberliği 1 Nisan sabahına taşıyıp Odunpazarı'na hizmet edeceğiz." diye konuştu.

        Odunpazarı ilçesinde her mahallenin ayrı ayrı sorunları olduğuna dikkati çeken Alp, "Benim çalışma sistemim şöyledir, 'En çok niye talep var? Nereden başlamak lazım?' En çok taleplerden bir tanesi, sadece 71 Evler, Emek veya Orhangazi mahalleleri değil merkezdeki sorunlar da bir araya geldiği zaman maalesef çok ciddi temizlik sıkıntısı var. Çöp sıkıntısı var. Bu, bütün vatandaşların, mahallelerin ortak sıkıntısı. Temizlik konusunda Odunpazarı bölgesinde geri dönüşüm konusunda da çok büyük sıkıntı var. Geri dönüşüm kutularının olmadığını, geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıramadıklarını, bu çöplerin toplanmadığını ve çöp kovalarının olmadığını görüyoruz. Odunpazarı'nda 85 mahallenin ortak derdi bu. İkincisi de su fiyatlarının çok yüksek olması. Suyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Otopark ve ulaşım sıkıntısı çok ciddi boyutlarda ulaştı." diye konuştu.

        Odunpazarı'nda kentsel dönüşüm için ciddi talepler olduğunu ifade eden Alp, şunları kaydetti:

        "Gerçekten Karapınar'dan Gündoğdu'ya, Emek'ten 71 Evler'e, Huzur Mahallesi'ne. Sadece orada değil Büyükdere'de, Çankaya'da, kentsel dönüşüm ve kat artışı acilen gerekiyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum, Odunpazarı Eskişehir'in en büyük ilçesi. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip. Organize sanayi bölgesi çok hızlı büyüyor. Organize sanayi bölgesi kendi imarını, altyapısını kendisi yapıyor. Katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Organize sanayi bölgesinin bu kadar hızlı büyümesine karşılık Eskişehir belediyelerinin de bu büyümeye ayak uydurması gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz, çevre yolu trafiği taşımıyor. Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar farklı mesai saatleri uygulamasıyla çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunu çözmek lazım. Eğer bu çözülmezse birkaç sene sonra organize sanayi bölgesi bu hızla büyümeye devam ederse 1-2 sene sonra şu anki trafiği, park sorunu ve ulaşımla '2 sene önce daha iyi giderdik' diyecek duruma geleceksiniz."

        Alp, her mahallenin ayrı ayrı sorunları olduğunu ve sorunların çözümüne yönelik projelerini de hazırladıklarını belirtti.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp, kendisine yöneltilen "Odunpazarı Belediye Başkanlığı için 17 adayın olmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

        "Aday ne kadar çok olursa demokrasi şöleni olur. 17 değil de 25 de olabilirdi. Bizim için önemli olan vatandaşın ne düşündüğü. Ben halkın içindeyim. Zaten belediye başkanıyım. Bundan önce ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Yine halkın içindeyim. Halkla birlikteyim. Talepleri yerinde görüyorum. İnsanlarla beraber oluyorum. Biz önemli olan şu, halkla iç içe olmak. Adayın çok olması az olmasından ziyade vatandaşın ne düşündüğü, ne yapmak istediğimiz ve nasıl yapmak istediğimizdir. Ben Odunpazarı'na hizmeti birlikte yapmak istiyorum. Onun için adaylarımızın hepsine başarılar diliyorum. Samimiyet ve birlik içinde 'Gönüller yapmaya geldik' diyoruz. Dostça bir seçim olmasını diliyorum. Bizim niyetimiz, Odunpazarı'na, şehrimize hizmet etmek."

        Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer de katıldı.

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