CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de cami açılışında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin'de zulüm sürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince Asri Mezarlık'ta inşa edilen 100. Yıl Camisi ve Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, caminin inşa sürecine ilişkin bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le aralarında geçen diyaloğu aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Aylar önce Yılmaz Hocam bana 'Camiyle, namazla aran nasıl?' dedi. Dedim 'Bayram namazına giderim.' 'Cumaya gider misin?', 'Cuma namazına giderim.' 'Ramazan ayının ilk cumasını bana ayırır mısın?' dedi. 'Tabii Hocam. Ne yapacağız?' Dedi ki 'Bir cami yaptık. Son olarak onu açıp Eskişehir'e 100. Yıl Camisi'ni emanet edip ondan sonra görevimi büyük bir iç huzuruyla teslim edeceğim.' dedi."

Özel, bugün Isparta, Burdur ve İstanbul'da da programlarının olduğunu ancak 100. Yıl Camisi'nin açılışının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

- "Ezanlarımız bu ülkede günde beş vakit okunmaya devam edecek"

Camide 8 gasilhanenin bulunduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Üniversite hastanesinin morgunun yeterli olmadığı noktalarda Eskişehir'in bütün ihtiyacına yanıt verebilecek, taziye evinden ikramına, taziye evindeki çay ocağından hocaların taziye dualarını yapacakları imkanlara kadar her şeyin ayrı ayrı düşünüldüğü, beyaz rengiyle hepimizin bu güzel ramazan gününde, bu güzel cuma gününde ziyaret etmekten büyük keyif aldığımız muhteşem bir eser kazandırıyor Hocam. Kapının 16 yılda yapıldığını ve Ali Bey'in emekleriyle yapılıp buraya hediye edildiğini görünce, 16 yıl önce hocam o gün ne düşünüyordu, Ali Bey bu kapıya ilk başladığında ne düşünüyordu bilinmez ama öyle bir tevafuk ikisinin hayallerini bu caminin kapısında birleştirmiş. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e, Peygamber'imize indirilen ilk ayeti yazıyor: 'Oku.' Zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetiyle yola çıkan ve okuyarak bilimle, fenle, inancı birlikte sürdürenler bu ülkenin gelişimine katkı koyacak olanlardır."

Özgür Özel, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlere, o günden bugüne bu memlekette ezanlar susmasın, bayraklar inmesin, vatan bölünmesin diye hayatını veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ülkenin üzerinde Türk bayrağının ilelebet egemenliği simgeleyerek dalgalanacağını belirten Özel, "Dinimizin çağrısı ezanlarımızın bu ülkede günde beş vakit okunmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve bize emanet ettikleri Cumhuriyet'e sahip çıkan herkesin emekleriyle devam edeceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz"

İsrail'in aylardır süren Gazze'ye saldırılarına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Filistin'de zulüm sürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la kurduğu dostluk ve Filistin'e verdiği desteği Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor önce tüm İslam coğrafyasına ve mübarek ramazanın bütün dünyaya barış getirmesini bir kez daha diliyorum."

Dualarla gerçekleştirilen caminin ve tesislerine açılışına, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile diğer ilgililer katıldı.

Özel, açılışın ardından beraberindekilerle ramazan ayının ilk cuma namazını 100. Yıl Camisi'nde kıldı.