Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan dikildi

Eskişehir'de, Orman Bölge Müdürlüğünün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında düzenlediği "Küllerinden Doğan Ormanlar" etkinliğinde 8 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla organize edilen etkinlik, Odunpazarı ilçesi Karaalan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile protokol üyeleri, kurum personeli ve binlerce öğrenci, 60 dekar alana 6 bin karaçam, 2 bin sedir fidanı dikti.