Eskişehir'de geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Eskişehir'de kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında, geleneksel gölge oyunları, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarından gönüllü öğrencilerin sunduğu Türk Sanat Müziği konseri ve çocuk oyunları katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

İftar programında konuşan LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi, 25 yıllık başarı öyküsü olan LÖSEV'in mücadelesine dikkati çekti.