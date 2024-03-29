AK Parti İl Başkanı Albayrak: "Eskişehir teşkilatı seçime hazır"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, partisinin teşkilatının seçime hazır olduğunu bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde 5 bin 700 teşkilat mensubunu görevlendirdiklerini belirtti.

Seçim hazırlıklarına değinen Albayrak, şu bilgileri verdi:

"AK Parti Eskişehir teşkilatı olarak 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazır ve nazırız. Bu bağlamda, Eskişehir'de 621 okulda kurulacak 2 bin 357 sandık için 5 bin 700 teşkilat mensubu kardeşimizi görevlendirdik. Müşahit ordumuz haricinde 850 okul sorumlumuz ve 1860 kat sorumlumuz da görevinin başında olacak. Bunlara ek olarak, il binamızda 72 arkadaşımız da Sonuç Alım Sistemi'nde (SAS) görev alacak.