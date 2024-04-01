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        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:24
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        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
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        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

        Vakıf Başkanı Bekir Kalır, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösterdiklerini bildirdi.

        Hayırseverlerin vakıflarına emanet ettikleri her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kalır, şunları kaydetti:

        "Bereketi bol olan mübarek ramazan ayında Eskişehir ve Sivrihisar'daki ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi ve market kartı yardımlarımızı ulaştırdık. Hayırseverlerimizin bağışlarını Sivrihisarlı hemşerilerimize ulaştırmaktan dolayı böyle hayırlı bir işe aracılık etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Ayrıca her yıl bir önceki yıldan daha çok bağış gelmesi hemşerilerimizin vakfımıza güveninin artırarak devam ettiğinin göstergesidir. Hemşerilerimizin ve hayırseverlerin bağışları, hayırları kabul ve makbul olsun."

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