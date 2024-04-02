TEI, 3 uluslararası ödüle layık görüldü

Eskişehir'de kurulu olan havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 3 uluslararası ödüle layık görüldüğü bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, tüm faaliyet alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren TEI'nin uluslararası ödüller kazanmaya devam ettiği belirtildi.

TEI, "Havacı Kadınlar Haftası"nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanları için sağladığı imkanlarla "Uluslararası Havacı Kadınlar Enstitüsü" (IWOAW) tarafından 8'inci kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren İşletme" seçildi.