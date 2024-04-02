TEI, 3 uluslararası ödüle layık görüldü
Eskişehir'de kurulu olan havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 3 uluslararası ödüle layık görüldüğü bildirildi.
Eskişehir'de kurulu olan havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 3 uluslararası ödüle layık görüldüğü bildirildi.
TEI'den yapılan açıklamaya göre, tüm faaliyet alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren TEI'nin uluslararası ödüller kazanmaya devam ettiği belirtildi.
TEI, "Havacı Kadınlar Haftası"nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanları için sağladığı imkanlarla "Uluslararası Havacı Kadınlar Enstitüsü" (IWOAW) tarafından 8'inci kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren İşletme" seçildi.
TEI, yıllardan beri sürdürdüğü bu sosyal sorumluluk projesiyle ayrıca topluma en duyarlı sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği uluslararası "Communitas Awards"ta "Toplum Hizmetinde Liderlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ödülü kazandı.
TEI, "British Safety Council" tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenen dünyanın en saygın uluslararası yarışmasında da "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü" elde etti.
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