Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        TEI, 3 uluslararası ödüle layık görüldü

        Eskişehir'de kurulu olan havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 3 uluslararası ödüle layık görüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEI, 3 uluslararası ödüle layık görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de kurulu olan havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 3 uluslararası ödüle layık görüldüğü bildirildi.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, tüm faaliyet alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren TEI'nin uluslararası ödüller kazanmaya devam ettiği belirtildi.

        TEI, "Havacı Kadınlar Haftası"nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanları için sağladığı imkanlarla "Uluslararası Havacı Kadınlar Enstitüsü" (IWOAW) tarafından 8'inci kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren İşletme" seçildi.

        TEI, yıllardan beri sürdürdüğü bu sosyal sorumluluk projesiyle ayrıca topluma en duyarlı sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği uluslararası "Communitas Awards"ta "Toplum Hizmetinde Liderlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ödülü kazandı.

        TEI, "British Safety Council" tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenen dünyanın en saygın uluslararası yarışmasında da "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü" elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        İşte iklim krizinin sonucu!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak

        Benzer Haberler

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ünlüce, seçim sonuçların...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ünlüce, seçim sonuçların...
        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahiplerine destek olu...
        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahiplerine destek olu...
        Ayşe Ünlüce, 32 erkekten sonra Eskişehir'in ilk kadın başkanı oldu
        Ayşe Ünlüce, 32 erkekten sonra Eskişehir'in ilk kadın başkanı oldu
        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlandı
        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlandı
        Eskişehir'de CHP'li Ünlüce başkan seçildi; ilçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Pa...
        Eskişehir'de CHP'li Ünlüce başkan seçildi; ilçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Pa...
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak...
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak...