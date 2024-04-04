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        Eskişehir'de dilencilik yapan 9 kişi hakkında idari işlem başlatıldı

        Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki denetim ekipleri ve zabıta birimleri, Eskişehir Valiliğinin emri ile mart ayı boyunca dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:29
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        Eskişehir'de dilencilik yapan 9 kişi hakkında idari işlem başlatıldı
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        Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki denetim ekipleri ve zabıta birimleri, Eskişehir Valiliğinin emri ile mart ayı boyunca dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, mart ayındaki çalışmalar kapsamında, dilencilik yaptığı tespit edilen 9 kişiye idari para cezası uygulandığı, elde edilen 824 liralık dilencilik gelirinin kamuya aktarıldığı bildirildi.

        Açıklamada, bu kişilerin genel sağlık taramaları için sağlık kurumlarına sevk edildiği belirtildi.

        Mart ayı boyunca vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 41 arama ile dilencilik yapan kişilerin ihbar edildiği aktarılan açıklamada, dilencilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalara sunduğu katkı nedeniyle vatandaşlara teşekkür edildi.

        Ayrıca açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman meslek memurlarınca önceki aylarda işlemi devam eden 10 hane ziyaret edilerek, ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için çalışmalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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