Eskişehir Valiliğinden Reşadiye Camisi için özel video

Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 1 dakika 10 saniyelik videoda "Cami, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırılmıştır. Yıkılan caminin yerine 1969-1978 yıllarında yeniden yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

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