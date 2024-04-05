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        Eskişehir Valiliğinden Reşadiye Camisi için özel video

        Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:07
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        Eskişehir Valiliğinden Reşadiye Camisi için özel video
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        Eskişehir Valiliği, Kadir Gecesi için Reşadiye Camisi'ne özel video hazırladı.

        Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 1 dakika 10 saniyelik videoda "Cami, 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırılmıştır. Yıkılan caminin yerine 1969-1978 yıllarında yeniden yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

        Reşadiye Camisi'nin videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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