Eskişehir'de Türkiye Bilişim Derneği üyeleri iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu'nun da katıldığı iftarda, bilişim sektörüyle ilgili gelişmeler ele alındı.

Bir otelde gerçekleşen iftar, TBD Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın'ın yaptığı konuşmayla başladı.

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