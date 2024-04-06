Üniversite öğrencilerine "Takma Tırnak ve Tırnak Süsleme Uygulamaları Semineri" verildi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Takma Tırnak ve Tırnak Süsleme Uygulamaları Semineri'ne katılan öğrenciler, son yıllarda popülerleşen tırnak süsleme sanatı hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Kongre Merkezi Salon Anadolu'da, Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım'ın yürütücülüğünde teorik eğitimin ardından uygulamaya geçilen seminerde, güzellik uzmanı Emel Şeker tarafından katılımcılar bilgilendirildi.

Sahne önüne kurulan uygulama masası üzerinde gerçekleştirilen örneklerle kullanılan materyallerden malzemelere kadar öğrencilere teknik detaylar aktarıldı. Uygulama masası üzerine kurulan kameralar yoluyla büyük ekrana aktarılan görüntü ile izleyicilere örnekler sunuldu.

Öğrencilerin güzellik sektörüne dair tüm detaylarını öğrendiğini, güzellik sektörünün kadınların çalışma hayatına girmesiyle büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, "Sektörde eleman ihtiyacı da çok fazla. Öğrencilerimiz saç bakım uygulamalarından cilt bakımına, plastik makyaj uygulamalarına, televizyon makyajına kadar öğrencilerimiz yeterli donanıma sahip uygulamalar alıyor. Yani aklınıza gelebilecek güzellikle ilgili saçtan tırnağa tüm vücut, cilt, tamamı bu alanda mevcut."

Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu tür çalışmalar yoluyla sektör ve okul buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

Semineri veren Emel Şeker'in de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu bildiren Yıldırım, öğrencilerin bu sektörde akademik eğitim almasının onları ileri taşıdığını vurguladı.

İşletmelerle temas halinde olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çıraklıktan yetişerek salon açan işletmeler son 8 yıldır eleman ihtiyaçlarını karşılamak için bizimle iletişim halindeler. Öğrencilerimizle çalışmayı tercih ediyorlar. Sebebi en başta öğrencilerimizin insan ilişkileriyle alakalı yaklaşımı. Öğrenmeye açık olmaları, hijyen koşullarına uygun hareket etmelerinin onları daha çok ön plana çıkardığını düşünüyorum. Hatta işletmesi olan var. Öğrencilerimin işletmesinin olmasını ve sektörde daha fazla yer almasını önemsiyorum."