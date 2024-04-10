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        Eskişehir'de protokol üyeleri bayramlaştı

        Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:05
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        Eskişehir'de protokol üyeleri bayramlaştı
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        Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, bayramların önemli günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği en üst noktaya taşımak için fırsatlar sunduğunu söyledi.

        Bayramların küskünlükleri gidermenin bir vesilesi, millet ve toplum olarak birlik beraberliği daha üst noktalara taşımak için önemli günler olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu bayramı burada kutlamamıza vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugünün birliğine, dirliğine mücadele eden, katkı sunan kişileri rahmetle anıyorum." dedi.

        Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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