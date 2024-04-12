Eskişehir'de 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince biri kurusıkı 6 ruhsatsız tabanca ile tabancaların şarjörleri ve fişekleri ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince biri kurusıkı 6 ruhsatsız tabanca ile tabancaların şarjörleri ve fişekleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 7 şüphelinin üzerlerinde biri kurusıkı 6 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjörler ve 53 fişek bulundu.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.