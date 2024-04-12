Eskişehir'de 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince biri kurusıkı 6 ruhsatsız tabanca ile tabancaların şarjörleri ve fişekleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 7 şüphelinin üzerlerinde biri kurusıkı 6 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjörler ve 53 fişek bulundu.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.