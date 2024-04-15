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        Eskişehir'de 267 araç trafikten men edildi

        Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 267 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:19
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        Eskişehir'de 267 araç trafikten men edildi
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        Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 267 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından 08-15 Nisan tarihlerinde il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 576 araç sorgulandı.

        170 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 9 milyon 981 bin 468 lira tutarında trafik cezası uygulandı.

        Aynı dönemde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 9 bin 711 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 1298 sürücüye, 2 milyon 715 bin 603 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

        97 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün belgesi geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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