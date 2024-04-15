Eskişehir'de 267 araç trafikten men edildi

Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 267 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından 08-15 Nisan tarihlerinde il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 576 araç sorgulandı.

170 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 9 milyon 981 bin 468 lira tutarında trafik cezası uygulandı.

Aynı dönemde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 9 bin 711 sürücü ve araç kontrol edildi.