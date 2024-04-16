AK Parti'li Gürcan ve Albayrak, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Gürcan ve Albayrak, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ile Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e seçimi kazanmalarından dolayı "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçe teşkilatlarıyla da bir araya gelen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart yerel seçimlerinde Sarıcakaya Belediye Başkanı seçilen Ahmet Dönmez başkanımıza ve Mihalgazi'de güven tazeleyerek 3'üncü hizmet dönemine başlayan Zeynep Güneş başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kıymetli başkanlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Seçim çalışmaları sürecindeki üstün emekleri ve özverili gayretleri için Sarıcakaya İlçe Başkanımız Hikmet Aknur, Mihalgazi İlçe Başkanımız Ali Akkar ve ilçe teşkilat mensuplarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2028 seçimlerinin hazırlıklarına şimdiden başladık. Kaybedecek bir gün dahi yok. Önümüze bakacağız, hemşehrilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İnşallah güçlenerek önümüzdeki seçimlere hazırlanmış olacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz."