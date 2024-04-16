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        Eskişehir'de elindeki tarihi eserleri satmak isteyen zanlı yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir kişi, satmaya çalıştığı 3 heykel, 2 heykel başı ve 5 mermer idol ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:51
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        Eskişehir'de elindeki tarihi eserleri satmak isteyen zanlı yakalandı
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        Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir kişi, satmaya çalıştığı 3 heykel, 2 heykel başı ve 5 mermer idol ile yakalandı.

        Bir istihbarattan yola çıkan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin kullandığı aracı Eskişehir'de durduran ekipler, araçta ve şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bütünlüğü bozulmuş erkek heykeli, 2 heykel başı, 5 mermer idol ve 2 bronz heykel ele geçirildi.

        Bu kişi hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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