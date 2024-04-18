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        Mihalgazi Belediyesi vatandaşlara turşu ikram etti

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye tarafından üretilen turşular, vatandaşlara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:51
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        Mihalgazi Belediyesi vatandaşlara turşu ikram etti
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye tarafından üretilen turşular, vatandaşlara ikram edildi.

        İlçede kurulan pazar yerinde belediye bünyesindeki Sakarı Ev Tipi Turşu Fabrikası'nda üretilen turşuların bulunduğu stant açıldı. Stantta vatandaşlar turşulardan tatma fırsatı buldu.

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, vatandaşların ürettikleri turşulardan tadıp beğendiğini belirterek, ilçedeki üretimi sürdüreceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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