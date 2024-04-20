Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Gitar Şenliği'nde buluştu

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Gitar Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Gitar Şenliği'nde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Gitar Şenliği gerçekleştirildi.

        Konservatuvarın Müzik Bölümü Koral Çalgan Salonu'ndaki şenlik, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Lilian Maria Tonella Tüzün ve Gitar Bölümü Başkanı Doç. Emre Ünlenen'in konuşmalarıyla başladı.

        Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, şenlikte gitar performanslarını sergiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri sıfır atık ile topraksız tarımı aynı projede buluştu...
        Üniversite öğrencileri sıfır atık ile topraksız tarımı aynı projede buluştu...
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye ziyaret
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye ziyaret
        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takılacak
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takılacak
        AK Parti'li Dönmez ve Albayrak'tan Han Belediye Başkanı Belceli'ye ziyaret
        AK Parti'li Dönmez ve Albayrak'tan Han Belediye Başkanı Belceli'ye ziyaret