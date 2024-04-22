Eskişehir'de "Adalet ile El Ele" projesiyle kadın ve çocukların iş ve meslek sahibi olmaları sağlanacak

Eskişehir'de, Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde geliştirilen projeyle suça sürüklenen çocuklar ile şiddet mağduru kadınların iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yürütülecek.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, proje doğrultusunda yapılacak uygulamalarla adli süreçlere dahil olmuş kadın ve çocukların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Başkanı Tülin Pınar Demirbaş, gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

Projenin çocuk ve kadınların hayatlarına dokunacağını vurgulayan Yeldan, "Projenin başarılı olabilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması açısından paydaş kurumlarımızın işbirliği bizler için çok değerli. Projenin başarılı olması halinde çocukların suçtan uzak tutulması, mağdur çocukların azalması, kadınların tekrarlanan mağduriyetlerinin önlenmesi ve kadınların istihdam edilmesi sağlanacaktır." dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, mağdur kadınlar ve suça sürüklenen çocukların toplumda korunmaya muhtaç olan en önemli grup olduğunu kaydetti.

Toplantıda ayrıca proje ile ilgili yapılan sunumların ardından yeni fikir ve uygulamalar tartışıldı.

Proje çerçevesinde adli süreçlere dahil olmuş ve desteğe ihtiyacı olan çocuk ve kadınlar tespit edilecek. Gönüllülük esasına dayalı olacak olan projede çocuklar, spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecekler ve kendilerine spor kulüplerinde görev verilecek. Eğitimciler tarafından kadın ve çocuklara yol göstericilik yapılacak.

Kadınların istihdam edilmeleri ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanmasının hedeflendiği projede, kadın ve çocuklar aynı zamanda eğitim, sağlık gibi birçok yönden takip edilerek desteklenecekler.