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        Sosyal medyadaki bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." mesajıyla yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:32
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        Sosyal medyadaki bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı
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        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." mesajıyla yanıt verdi.

        Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.

        Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." şeklinde yanıt verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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