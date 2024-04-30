AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez'den Sarıcakaya ve Mihalgazi'ye ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Bakanı Fatih Dönmez, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesine ziyaret gerçekleştiren Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ile yaptığı görüşmenin ardından, bölgeye üreticilik yapan vatandaşlardan Osman Köse'nin serasını ziyaret ederek, sera ve tarım alanlarında faaliyet gösteren vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.