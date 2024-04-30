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        Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:57
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        Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

        Ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheliler G.B, T.G. ve V.G. polis tarafından gözaltına alındı.

        "Uyuşturucu ticareti" kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden G.B. ve T.G tutuklandı, V.G. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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