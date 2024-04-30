Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Şüphelilerden G.B. ve T.G tutuklandı, V.G. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Araçta bulunan şüpheliler G.B, T.G. ve V.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.