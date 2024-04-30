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        Eskişehir'de sağanak etkili oldu

        Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:36
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        Eskişehir'de sağanak etkili oldu
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        Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.

        Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

        Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

        Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.

        Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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